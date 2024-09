NL, Italia batte Israele. L’Inter: “Dimarco e Frattesi, coppia da gol”

L'Inter, dopo la vittoria dell'Italia in Nations League contro la Francia, dove erano arrivati i gol di Dimarco e Frattesi, può gioire anche stasera per i ragazzi nerazzurri impegnati con la Nazionale di Spalletti. Dai piedi dell'esterno nerazzurro è partita la palla che è servita al centrocampista per segnare il gol del vantaggio. La partita è finita due a uno, l'altro gol dell'Italia lo ha segnato Kean.