Inter, cresce l’ottimismo per Bastoni: oggi nuovo test, Conte spera di averlo per il derby

Antonio Conte può sorridere: nella giornata di ieri è cominciato il rientro dei primi Nazionali, con Brozovic e Pinamonti che si sono subito sottoposti al tampone. Arrivato solo in serata Hakimi, mentre il resto dei calciatori impegnato con le rispettive rappresentative è atteso in giornata. Secondo il Corriere dello Sport, in vista del derby, l’Inter potrebbe recuperare un pezzo importante in difesa:

“Ieri mattina si sono presentati alla Pinetina Pinamonti e Brozovic: tampone per entrambi e oggi, con esito negativo, potranno allenarsi. Hakimi, invece, è rientrato a Milano solo in serata, quindi è probabile che, come il resto dei nazionali, potrà aggregarsi al gruppo soltanto venerdì“.

OTTIMISMO BASTONI – “Non essendo emerse altre positività, ci sono buone possibilità che Conte non perda altri pezzi. Anzi, come già emerso, all’ultimo ne potrebbe recuperare uno. Rimanendo asintomatico, infatti, tra oggi e domani anche Bastoni verrà sottoposto ad un nuovo tampone: dovesse essere negativo, una volta superati i controlli previsti, potrà tornare a disposizione, sfruttando la riduzione da 14 a 10 giorni della quarantena“.