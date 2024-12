La sfida di ritorno tra Leverkusen e Inter chiude definitivamente la seconda fase a gironi della Champions League 2002/03: i nerazzurri arrivano alla gara dopo aver collezionato solamente un punto nella doppia sfida con il Barcellona e un pareggio a San Siro con il Newcastle. L'Inter ha bisogno di tornare alla vittoria per avere la certezza di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League: è la serata in cui i tifosi nerazzurri vengono abbagliati dalla stella di Obafemi Martins. Il nigeriano all'epoca ha solo 18 anni, ma gioca la sua terza partita da titolare con l'Inter, la prima in Champions League: si presenta sfiorando il gol in tre occasioni, prima tirando a lato e poi per le respinte di Butt. Al 36' Oba-Oba non sbaglia: Conceiçao recupera palla e serve Martins, che fulmina Butt sul primo palo portando in vantaggio l'Inter.