Ore caldissime sul fronte Pavard: il Bayern Monaco, come conferma DAZN, si sarebbe convinto a lasciar partire il difensore francese, da tempo separato in casa e desideroso di approdare quanto prima all'Inter. Si attende il via libera definitivo, determinato dall'arrivo alla corte di Tuchel di un nuovo centrale: il club bavarese sta stringendo per Chalobah del Chelsea.