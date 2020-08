Perisic, segnali inequivocabili da Flick: il Bayern spinge per trattenerlo. E con l’Inter…

Fino a questa sera le attenzioni saranno tutte sulla partita di Lisbona ma poi in casa Bayern ci sarà da discutere con l’Inter per il futuro di Ivan Perisic. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Bayern spingerà per prenderselo definitivamente, anche se con uno sconto rispetto agli accordi iniziali in merito al riscatto non esercitato dai bavaresi. L’allenatore del Bayern Flick “ha già lanciato segnali inequivocabili, nonostante l’arrivo di Sané. Vuole in rosa 4 giocatori di ruolo sugli esterni e uno di questi è Perisic”, si legge sulla Rosea.