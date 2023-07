Bayern Monaco, si complica l’arrivo di Raya: affare sospeso, slitta l’addio di Sommer?

Il club bavarese non è ancora riuscito a trovare un sostituto del portiere svizzero, promesso sposo dell'Inter

Potrebbe nuovamente slittare l'arrivo di Yann Sommer all'Inter: tutto questo perchè il Bayern Monaco, proprietario del cartellino del portiere svizzero, non è ancora riuscito a trovare un sostituto. Il club bavarese, come scrive Fabrizio Romano, sta trovando difficoltà nel chiudere la trattativa per David Raya, sostituto designato dello svizzero: l'offerta di prestito con diritto di riscatto è stata rifiutata sia dal Brentford che dallo spagnolo, e l'accordo è attualmente sospeso.