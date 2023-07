Inter, si allungano i tempi per Sommer. Priorità Kane per il Bayern, poi il secondo portiere

L'Inter continua ad aspettare il via libera dal Bayern per il portiere, ma i bavaresi devono prima trovare il sostituto

Non c'è ancora il via libera dal Bayern per Yann Sommer. L'Inter ha scelto lo svizzero come erede di Onana, ma deve aspettare che il club tedesco trovi un sostituto, visti anche il rientro a rilento di Neuer.