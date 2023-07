Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico ed ex calciatore Massimo Bonanni ha fatto una panoramica sul mercato dell'Inter . Il primo argomento è l'arrivo di Cuadrado: "I tifosi non lo vogliono? Mi ricordo dei tifosi della Lazio che trattennero Signori, ma dico che l'Inter va a prendere un giocatore funzionale al modo di giocare di Inzaghi e competitivo per l'obiettivo che ha l'Inter, ossia vincere il campionato".

Ma manca anche il portiere in casa Inter

"Io che credo poi prendano Sommer e un portiere giovane per il futuro. Non sono così convinto che strapagheranno il portiere. Magari proveranno a far crescere un ragazzo loro se non arriva Trubin, ma credo che l'obiettivo sia Sommer. Per me l'Inter aveva Vicario come prima opzione ma lo hanno perso".