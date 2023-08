Il Bayern ha trovato il sostituto di Pavard? Nel mirino Klostermann del Lipsia

Prima di dare il via libera al francese, il Bayern Monaco deve trovare il sostituto. Nel mirino Klostermann

Nella ricerca di un possibile successore per Benjamin Pavard , il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dai media tedeschi, avrebbe messo nel mirino Lukas Klostermann .

Il contratto del giocatore con il Lipsia scade nell'estate del 2024. L'operazione sarebbe vantaggiosa per entrambi i club: il Bayern avrebbe il sostituto di Pavard, ormai a un passo dall'Inter, e il Lipsia incasserebbe dei soldi da un giocatore in scadenza. Inoltre Klostermann non è più la prima scelta del tecnico del Lipsia, Marco Rose, e questo potrebbe facilitare l'operazione.