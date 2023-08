AdnKronos – Pavard sarà un nuovo giocatore dell’Inter: svelati i dettagli dell’affare

Ormai non ci sono più dubbi, il difensore francese sarà presto a Milano per le visite mediche e firmare con l'Inter

Benjamin Pavard è sempre più vicino all'Inter. Anche l'agenzia di stampa AdnKronos conferma che presto il giocatore francese sarà a Milano per sostenere le visite medice. "Ormai non ci sono più dubbi: Benjamin Pavard sarà un nuovo giocatore dell'Inter".

"Svelati anche tutti i dettagli dell'affare tra nerazzurri e Bayern Monaco: 30 milioni di euro più 2 di bonus, non si è dunque arrivati ai 35 che chiedevano i bavaresi ma, come prevedibile, l'accordo totale è arrivato a metà strada tra la prima proposta e la richiesta tedesca. Col giocatore l'intesa c'era già da tempo, presto dovrebbero anche andare in scena le visite mediche".