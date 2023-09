Bayern, Tuchel preoccupato: “Rosa molto corta, soprattutto in difesa. Pavard…”

"È inutile puntare il dito. Non è colpa di nessuno. È inutile dilungarsi adesso. Non lo faremo negli studi televisivi", ha detto Tuchel

Grazie alla vittoria in rimonta contro il Borussia Monchengldbach, il Bayern Monaco ha chiuso le prime tre partite con tre vittorie, nove gol segnati e due subiti. Thomas Tuchel , però, ha manifestato il suo disappunto per quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato, visto che il Bayern non è riuscito a completare acquisti:

"È inutile puntare il dito. Non è colpa di nessuno. È inutile dilungarsi adesso. Non lo faremo negli studi televisivi. E non è nemmeno questo il mio lavoro. Così è adesso e dobbiamo conviverci. Speriamo con un po' di fortuna di riuscire arrivare a gennaio. Penso di sapere cosa ci avrebbe dato João (Palhinha). Adesso abbiamo una rosa molto corta, ma crediamo nelle nostre qualità. Abbiamo molti giocatori offensivi, ma siamo molto corti in difesa. E con Pavard abbiamo perso un giocatore che può giocare in due ruoli"