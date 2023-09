Bild – Bayern, venerdì nero: nessun sostituto di Pavard. Tuchel si è fissato

Alla fine il passaggio di Chalobah al Bayern non si è concretizzato. Era il difensore del Chelsea il calciatore individuato per sostituire Benjamin Pavard che nel frattempo ha firmato con l'Inter. Il club tedesco non è riuscito a chiudere per il sostituto e non è riuscito neanche a prendere Palhinha dal Fulham. C'era un accordo per 65 mln e il giocatore aveva già fatto le visite mediche ma il club inglese ha deciso di trattenerlo quando non ha trovato chi potesse sostituirlo. Così il mercato della società di Monaco è finito nel mirino della Bild.

"Come è potuto succedere al Bayern? Prima Stanisic ceduto in prestito, poi ceduti anche Pavard e Gravenberch, ma non è arrivato nessun sostituto. Un venerdì nero per i campioni tedeschi. Per molto tempo è sembrata un'estate di mercato perfetta: 100 milioni per Kane, 50 milioni per il colosso della difesa Kim, più i svincolati Laimer e Guerreiro. Venduti a prezzi elevati anche Hernández (45 milioni), Mané (30 milioni) e Sabitzer (19 milioni). Tutto aveva senso! Ma poi si sono lasciati trasportare dall'allenatore ossessionato dal centrocampista difensivo. L'affidabile Stanisic è stato lasciato andare con noncuranza al Leverkusen perché Tuchel e Hoeneß pensavano di poter convincere Pavard a restare. Errore! Anche perché Pavard non è un tifoso dell'allenatore. Tutto è stato subordinato al libero di centrocampo voluto dal tecnico, senza avere di certo un sostituto. Il portoghese Palhinha da 65 milioni ha fatto una sgambata sul campo di allenamento del Bayern venerdì dopo le visite mediche, ma è dovuto tornare al Fulham perché non è stato autorizzato a lasciare il club inglese. Il tecnico ora dice di avere meno scelta in difesa. Ma le sue colpe sono da condividere con la dirigenza del Bayern".