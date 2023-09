TS – Inter, battere la Fiorentina per rispondere al Milan e preparare il derby

Battere la Fiorentina, rispondere al Milan e iniziare la sosta per le Nazionali a punteggio pieno, in vista del derby in programma alla ripresa del campionato: è questo l'obiettivo dell'Inter di Simone Inzaghi, che scende in campo oggi a San Siro alle 18:30. Così scrive Tuttosport: "Stefano Pioli venerdì notte dalla pancia dell'Olimpico ha lanciato la sfida, Simone Inzaghi oggi a San Siro sarà chiamato a rispondere: vincere contro la Fiorentina, arrivare come i cugini rossoneri a quota 9, dunque a punteggio pieno dopo tre giornate, e vivere la sosta con la giusta tensione per presentarsi carico e pronto al derby... scudetto di sabato 16 settembre".