Bazzani: “Inter, con lo Spezia sconfitta diversa dalle altre. Contro il Porto…”

Ecco le sue considerazioni: "Contro lo Spezia è stata una partita un po' diversa dalle altre, in cui l'Inter non ha concretizzato. Inzaghi deve provare a tenere la squadra sempre cattiva, calcisticamente 'disperata' in tutte le partite. Serve lo stesso approccio contro tutte le squadre. La partita col Porto? L'Inter ha già vissuto momenti di questo tipo in stagione, sono sicuro che in Champions metterà in campo orgoglio e determinazione. Non so se passerà il turno, ma si farà trovare pronta".