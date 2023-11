Bazzani: “Inter più forte della Juve. Inzaghi può raggiungere Allegri come titoli. Calhanoglu…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Bazzani ha parlato dell'attesissimo Juve-Inter in programma domenica 26 novembre. "L'Inter è nettamente più forte come rosa e consapevolezza. L'Inter viene da un percorso che l'ha portata a migliorare in autostima, sicurezza. La Juve con i suoi mezzi sta tenendo il passo. Come allenatori mi piacciono entrambi. Allegri ha vinto tanto e ha fatto della praticità e della gestione il suo mood. Inzaghi può raggiungere Allegri come titoli perché è bravo. Gioca bene a calcio, gli è servito il momento difficile dello scorso anno, si sono compattati nelle difficoltà e ora raccoglie i frutti".