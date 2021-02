Inter, BC Partners irritata con Suning. “Da Londra chiarissimi: ‘Zhang già sapeva che…'”

BC Partners ha accolto con stupore e irritazione la repentina decisione di Suning di interrompere le trattativa per la cessione dell’Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il fondo londinese si è mostrato molto chiaro sulla propria posizione:

“Da fonti londinesi filtra che Bc Partners ha accolto con sorpresa (e una certa irritazione) la frattura resa nota dall’Inter. In realtà, si dice, la proprietà nerazzurra sapeva che l’offerta avrebbe tardato, perché la due diligence è risultata più complessa del previsto a causa di una situazione finanziaria rivelatasi peggiore delle attese. Quando si lavora in esclusiva di solito non si procede con l’orologio in mano, salvo non vi siano pretendenti alternativi alla finestra pronti a entrare nell’affare. Il dietro-front avrebbe insomma spiazzato il fondo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)