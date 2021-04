Beccalossi: “Lukaku-Icardi? Non c’è bisogno di rispondere. Mi fa impazzire…”

L'attaccante belga non ha mai fatto rimpiangere Mauro Icardi. Evaristo Beccalossi è tornato sull'argomento e sottolineando le enormi qualità di Big Rom.

"Anche Lukaku è stato molto sottovalutato. E' arrivato in punta di piedi, aveva l'atteggiamento da persona a modo. Era un po' macchinoso, non si allenava da tempo. Ma come ha trovato la condizione è diventato un giocatore devastante. Anche quando non è in giornata non si tira mai indietro. Partecipa, aiuta i compagni, si fa sentire. L'avevo visto, ma non così bene. Chapeau. Mi fa impazzire, lo stimo tantissimo", ha ricordato Evaristo Beccalossi riferendosi a come il belga era stato accolto da stampa e addetti ai lavori, appena approdato all'Inter.