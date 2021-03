Beccalossi: “Skriniar via dall’Inter? Quante menate. Era imbarazzante dover…”

L'ex giocatore nerazzurro è intervenuto in collegamento con Inter TV per analizzare la sfida con il Torino. Grandi meriti a Conte e al suo staff per aver recuperato tanti giocatori, ora utili alla causa.

Sabine Bertagna

"Sono già pronto per il lockdown". Esordisce così Evaristo Beccalossi in collegamento con lo studio di Inter TV: "Oggi mi trovo tranquillo in casa spettando le 15 che c'è un'amichevole a Torino. Noi che seguiamo l'Inter al di là di difesa e centrocampo questa squadra ha trovato un equilibrio in credibile. Adesso ti dà la sensazione di poter giocare contro qualsiasi avversario. All'inizio qualche problema c'è stato ,ma non era un problema di giocatori ma era proprio assemblare con un giusto equilibrio una squadra che potesse puntare alla vittoria finale. Sono un po' più buono, con il passare degli anni. Abbiamo fatto un percorso con giocatori considerati poco. Ad un certo punto si diceva che Skriniar dovesse lasciare l'Inter e che non potesse giocare a 3 ma a 4. Tutte quelle menate lì. Quando uno è bravo, è bravo. C'era da trovare il giusto equilibrio. Penso a quei due tre mesi lì che era imbarazzante dover commentare l'Inter all'esterno, era tutto un problema. Quando la cosa più semplice e cercare di metterli insieme e l'hanno fatto molto bene. In questo momento l'Inter se la può giocare con tutti".

Il punto del Becca su Christian Eriksen

"Eriksen? Mi piaceva come giocatore ma non riuscivo a capire queste difficoltà. Il mio credo calcistico è che quando uno è bravo prima o poi deve tirare fuori quello che ha. Per me non è una novità che stia facendo bene. Bravi quelli che lo hanno gestito e bravo anche lui a inserirsi dopo 8 mesi in un gruppo che stava facendo risultati. Un percorso importante. Il giocatore ha grandi qualità, contento che si sia sbloccato. Mi dava l'idea che fosse timido. Io simile a lui? Il calcio di oggi è diverso. Lui sta dando continuità anche a livello fisico. Ci dimentichiamo che non abbiamo i tifosi, in questo momento. Il popolo interista come ti addormentavi ti dava la carica e l'affetto. Avendo seguito bene Conte, Oriali e il gruppo della Pinetina: hanno fatto un lavoro eccezionale. Hanno recuperato Perisic, Bastoni titolare, Hakimi che si è inserito. Oggi non devi avere fretta, cercare di leggere la gara e fare la tua partita. Con il giusto equilibrio la porti a casa. E si può arrivare fino in fondo", ha concluso l'ex giocatore nerazzurro a Inter TV.