Nel giorno in cui la squadra di Simone Inzaghi solleva al cielo il trofeo dei Campioni d'Italia i tifosi nerazzurri hanno avuto la possibilità di salutare di nuovo alcuni degli ultimi leggendari rappresentanti dell'Inter vincitrice della Prima Stella . Prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio Gianfranco Bedin , Renato Cappellini e Sandro Mazzola sono stati premiati dal Vice President Javier Zanetti e dal CEO Sport Giuseppe Marotta , insieme al Direttore Sportivo Piero Ausilio e Simone Inzaghi , con delle maglie nerazzurre celebrative per ricordare quella vittoria leggendaria, collegata a doppio filo con il trionfo di quest'anno.

