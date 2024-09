"Ci aspettiamo una reazione, una sterzata da parte dell'Inter. Sarà fondamentale l'approccio per l'Inter, l'Udinese vuole reagire e non sarà una partita semplice neanche per l'Inter proprio per questo. E' un campionato atipico, il Milan 10 giorni fa era messo male e ora è primo. Forse il distacco così importante l'anno scorso ha tolto la fame nell'atteggiamento dell'Inter, ha tolto quei piccoli dettagli che hanno fatto sempre la differenza per i nerazzurri"

Le scelte di Inzaghi

"Questa partita la vogliono giocare tutti, vogliono dimostrare che il derby è stato un episodio. La squadra più forte possibile scende in campo dall'inizio. Nell'immaginario di un calendario, questa era la gara in cui si poteva ruotare ma oggi Inzaghi non se lo poteva permettere. E' una grande occasione per recuperare Lautaro. Dopo il derby, la cosa che vuoi fare è giocare il prima possibile. Frattesi ha sempre dato il suo contributo a partita in corso, dal 1' deve avere più disciplina, controllare più la posizione. E' uno step che deve fare. Vedo un'Inter concentrata, il campanello d'allarme del derby è stato assorbito bene come atteggiamento. Anche nelle parole di Inzaghi percepisco voglia di rivalsa"