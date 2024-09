Behrami: “Inter super favorita, difficile da scalfire. Il Milan? Sulla tecnica…”

Valon Behrami, ex giocatore ed opinionista per DAZN, ha parlato dopo la vittoria del Milan anche del derby contro l'Inter, la prossima partita sul calendario di Serie A dei rossoneri. «Da stasera Fonseca porta con sé l'atteggiamento della squadra. Conta poco l'avversario ma in campo, serve ad avere fiducia. C'è solidarietà in campo tra i giocatori, sapeva quanto fosse importante per Abraham trovare il gol e c'è stata solidarietà tra i giocatori, una cosa che non deve mancare ad una squadra come il Milan. La solidarietà sarà importante per tutta la stagione per una squadra che ha tanta pressione ed ambizione ma a livello tecnico non è alla pari di quelle che si giocano il campionato», ha detto sui rossoneri.