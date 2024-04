Behrami: “Derby, vince il Milan due a uno. Punto sull’orgoglio dei rossoneri”

«In questo momento il Milandeve fare affidamento sull'orgoglio e non permettere all'Inter di non festeggiare lo scudetto in questo derby qua. Pesa tanto come si vive ogni situazione a livello personale e l'ambizione di ogni singolo giocatore. Se sono un vincente ho un altro tipo di energia perché non voglio permettere all'Inter questo tipo di successo, è proprio una roba personale che ti entra nella pelle. Spesso si definiscono grandi campioni e adesso è il momento di dimostrarlo». Così, su DAZN, Valon Behrami ha parlato del derby tra Milan e Inter e di come i rossoneri dovrebbero affrontarlo dopo l'eliminazione in Europa League e un posto in Champions League già conquistato.