Ishak Belfodil è finito nei guai: l'ex attaccante, tra le altre, dell'Inter, attualmente in forza all'Al Gharafa in Qatar, sarebbe stato arrestato a Parigi con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver aggredito e cercato di strangolare la sorella di 15 anni. Un litigio violento, culminato nel peggiore dei modi, come scrive Le Parisien. Gli inquirenti stanno indagando per definire gli esatti contorni della vicenda.