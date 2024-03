Un ex Inter conquista Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport e Repubblica: ecco le sue parole anche in chiave Nazionale

Un ex Inter conquista Paolo Condò, noto giornalista di Sky Sport e Repubblica. Si tratta di Raoul Bellanova, nella scorsa stagione proprio in nerazzurro come vice Denzel Dumfries. Nel 2024 il livello del terzino del Torino si è alzato molto, ecco le parole di Condò dopo le ultime prestazioni: "Bellanova è diventato devastante a destra. E può essere molto utile a Luciano Spalletti per l’Europeo, si parla di Nazionale per lui".