Dopo la sconfitta contro la Roma,Ivan Juric, allenatore del Torino, è tornato a parlare di Bellanova, ex giocatore dell'Inter passato in estate tra le fila granata dopo non essere stato confermato in nerazzurro. Di lui il suo allenatore ha detto: «La sua crescita esponenziale? Quando trovi ragazzi predisposti a lavorare diventa tutto semplice. Tu gli fai vedere le situazioni per favorire le loro caratteristiche e loro accettano con entusiasmo e crescono».