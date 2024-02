Successo importante per la Roma, che batte 3-2 il Torino all'Olimpico e prosegue la sua risalita in classifica. Quinta vittoria in 6 partite di campionato per Daniele De Rossi, che fin qui ha perso solamente contro la Roma. Mattatore assoluto del match è Paulo Dybala, autore di una strepitosa tripletta. Per i granata va a segno Zapata, nel finale l'autogol di Hujsen non basta per riaprire la contesa.