Italia agli Europei Under 21, tra i convocati di Nicolato c’è anche Bellanova

Raoul Bellanova figura nella lista dei convocati di Paolo Nicolato per gli Europei Under 21: l'Italia esordisce contro la Francia

Il CT dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato la lista dei 21 convocati per l'Europeo di categoria che, per gli azzurrini, partirà giovedì 22 giugno alle ore 20.45 contro la Francia.