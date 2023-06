Skriniar: “Col Porto ho giocato su una gamba sola, dovevo operarmi prima. Inter? Addio triste”

"Ora posso dire che sto completamente bene. Ho avuto un infortunio e mi sono operato, l'unica cosa di cui mi pento è di non averlo fatto prima", ha detto Skriniar

Milan Skriniar è stato l'ultimo a volare in Slovacchia per preparare le due partite di qualificazione ad Euro 2024 con la sua Nazionale, a pochi giorni dalla finale di Champions. Il difensore ha parlato in patria: