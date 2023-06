Capozucca: “Bellanova? Futuro da protagonista. L’Inter non l’ha riscattato e…”

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato anche di Raoul Bellanova , esterno classe 2000 reduce da una stagione in prestito all'Inter, ma di proprietà del Cagliari: "Bellanova è un altro a cui sono legato. Gli ho dato una grossa mano perché è arrivato in una situazione di difficoltà, prendendolo per due lire dal Bordeaux. Andava ricostruito più che altro sotto l'aspetto morale.

Ha fatto una grande stagione al Cagliari, poi è andato all'Inter ed ha avuto momenti buoni ed altri meno buoni. Contro l'Empoli fece una partita disastrosa ed era distrutto, mi chiamò. Ma ha grandi qualità, anche Pradè era interessato a lui per la gamba che ha, non sono in tanti con queste caratteristiche. È di prospettiva, l'Inter non lo ha riscattato momentaneamente, ma ha pagato un prezzo alto per il prestito. So del Torino, che ha sempre avuto un interesse per lui. Avrà un futuro in A da protagonista".