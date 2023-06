U21, Bellanova MVP: “Ci tenevo a far bene, tanta rabbia post ingiustizia”

Dopo la vittoria dell'Italia Under 21 contro la Svizzera, l'esterno Raoul Bellanova ha parlato così a Rai Sport

Raoul Bellanova, esterno dell'Italia Under 21, dopo la vittoria con la Svizzera all’Europeo è intervenuto a Rai Sport. Ecco le parole dell’MVP della partita: "Ci tenevo a fare bene oggi, a far bene per la squadra. La partita di oggi era una finale, abbiamo subito un'ingiustizia la scorsa gara e avevamo della cattiveria repressa.