Bellanova: “Inter favorita per lo scudetto, tifo per Inzaghi e i miei ex compagni”

In un'intervista concessa a SportMediaset, Raoul Bellanova ha parlato anche del suo passaggio all'Inter. Il calciatore del Torino sogna la Nazionale e ha detto: «Qui a Torino mi trovo bene e punto a convincere il commissario tecnico Luciano Spalletti, anche se sarà lui a decidere. Più che giocare l'Europeo, sogno proprio di vestire la maglia azzurra, ma per farlo dovrò continuare a far bene e iniziare a segnare. Da interista da bambino sognavo di diventare come Maicon e successivamente mi sono ispirato a Walker. Pensavo però di rimpiangere Milano spostandomi a Torino, invece mi sono trovato subito bene».

Sul campionato di Serie A poi ha aggiunto: «Faccio il tifo per i miei ex compagni di squadra e per il mio ex allenatore. Penso che l'Inter sia attualmente favorita perché ha undici giocatori molto forti e delle riserve all'altezza. Mi sono sempre trovato bene con tutto il gruppo, ma devo dire che ho trovato in Danilo D'Ambrosio una spalla sin dall'inizio e poi ho legato parecchio con Matteo Darmian e Kristjan Asllani».