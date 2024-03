"San Siro non è uno stadio facile, per me ma anche per chiunque. Dopo la partita di Empoli in casa ho avuto uno switch mentale, ho passato davvero un brutto periodo però grazie a me stesso e ai miei compagni mi ha aiutato a crescere. All'Inter ho dimostrato il mio valore, ho giocato anche una finale di Champions. L'inizio è stato veramente complicato ma da gennaio in poi, con l'aiuto del mister e dei compagni, è stato tutto più facile. Avrei preferito avere più minutaggio ma ognuno fa le proprie scelte. La separazione ha fatto bene a tutti e due, sono contento per il mister e per i miei ex compagni per quello che stanno raggiungendo, questo passaggio al Torino mi ha aiutato a crescere, sia mentalmente che come giocatore"