Raoul Bellanova dopo Milan-Torino, finita due a due, ha parlato ai microfoni di Skysport. «Sapevamo sarebbe servito sacrificio fisico perché giochi contro campioni e prendi gol anche negli ultimi minuti. Per quanto riguarda il gol segnato, mi prendo il gol per metà perché hanno dato autogol. Sono contento della rete, ma c'è dispiacere per i tre punti che non abbiamo portato a casa. Vanoli vuole che partiamo subito alti, giochiamo più vicini alla porta, possiamo mettere più cross, più vicini all'area di rigore e col 3-5-2 i quinti sono fondamentali».