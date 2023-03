GdS – Inter, Bellanova non verrà riscattato: tutti i motivi di questa decisione

Il futuro di Raoul Bellanova non sarà all'Inter: il club nerazzurro, infatti, non eserciterà l'opzione di acquisto a titolo definitivo per l'esterno classe 2000, che farà così ritorno a Cagliari dopo una sola stagione. La Gazzetta dello Sport spiega i motivi di questa decisione: "L'esterno è finito ai margini, l'Inter non verserà al Cagliari altri 7 milioni per il diritto di riscatto, tanto che nel ruolo sono già in corso manovre diverse, al netto di Dumfries. Inzaghi ha altre priorità, lo stesso giocatore non ha dato risposte convincenti e San Siro l'ha pure beccato pesantemente. Si è eclissato, anche a fronte di un potenziale varco che si è aperto da gennaio in avanti, con Dumfries tornato dal Mondiale con la testa sulle nuvole e il fisico non a posto".