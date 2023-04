Bellanova: “Oggi è importante fare punti. In Champions traguardo storico, ma…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Inter, Raoul Bellanova ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "È un'occasione per me, ma è più importante fare punti. Siamo andati avanti in Champions, ma dobbiamo recuperare punti in campionato. Non possiamo non andare in Champions anche l'anno prossimo".