Torino, Juric punta tutto sulle fasce. Da Bellanova a Lazaro: tutti a disposizione con l’Inter

"È stata una pausa benedetta. Soprattutto se pensiamo alla necessità di Lazaro e Vojvoda di ricaricare le batterie. Storie differenti, unite da una stessa necessità. Vojvoda, ad esempio, è tornato disponibile nel derby, subentrando nel finale e seminando buone sensazioni. Anche l’ex Lazaro aveva bisogno di riposo come il pane, ma qui la storia va ribaltata: dalla terza giornata, a Salerno, Valentino le ha giocate praticamente tutte per sopperire all’assenza di Mergim".

"Bellanova è la freccia con il minutaggio più alto tra i tre (è stato titolare sempre, tranne contro il Verona), ed è anche l’uomo che ha sofferto meno sul piano atletico. La sua attitudine naturale alla corsa e la buona condizione di base lo hanno aiutato. È il più giovane e sulle fasce ha maggiore necessità di svolgere approfondimenti tattici. Sono stati giorni d’oro per una full immersion tra video e campo per memorizzare compiti e responsabilità (difensive, come le scalate) richiesti dai meccanismi di Juric. Ritroverà per la prima volta l’Inter da ex: tra motivazioni e ricordi, sarà il palcoscenico ideale per lui", spiega Gazzetta.