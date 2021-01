Bellinazzo: “Stipendi? Nessuna penalizzazione per l’Inter. BC Partners sta…”

Nessun pericolo per l’Inter. Intervistato da calciotoday.it, Marco Bellinazzo, fra le prime firme de Il Sole 24 (qui la nostra esclusiva), ha fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra, sempre impegnata in un possibile passaggio di proprietà:

“Al momento la BC Partners sta proseguendo con le diligence per valutare il club. Siamo ancora in questa fase di studio. Per quella diciamo che è molto probabile che ci sia un’altra proroga. Sarà decisivo l’accordo con i fondi. Dopo il prossimo Consiglio Federale dovrebbero essere stanziati oltre 1,7 miliardi proprio per i fondi ed è possibile che si crei una linea di credito utile per favorire i prestiti ai club per tutto l’anno. L’ipotesi, infatti, è che gli stadi restino chiusi fino al termine della stagione e che si attui un piano simile a quello della Bundesliga. Sì, escludo multe o sanzioni per tutti i club. C’è un confronto tra Leghe e Federazioni per trovare una soluzione, dato il momento di grande difficoltà che ha coinvolto tutte le società. Ad oggi non prevedo alcuna penalizzazione“.

(Fonte: calciotoday.it)