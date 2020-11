Inter, Benatia: “Hakimi tra i 5 esterni più forti d’Europa. Tra un paio d’anni sarà…”

“Hakimi è tra i cinque esterni più forti d’Europa“. A dirlo è l’ex bianconero Medhi Benatia. Per il difensore l’Inter ha fatto un grande colpo acquistando l’esterno: “Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l’inglese è un pochino più forte“.

(Calciomercato.com)