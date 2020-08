L’ex Juve Benatia su Hakimi: “Prima di firmare per l’Inter mi ha chiamato: io gli ho detto che…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a Sportweek, l’ex difensore di Juve e Roma Mehdi Benatia ha parlato dell’approdo di Achraf Hakimi all’Inter:

“Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l’inglese è un pochino più forte. Hakimi mi ha chiamato prima di firmare per l’Inter: gli ho detto che l’Italia era la scelta migliore che potesse fare. Di più: è una scelta perfetta, perché lo farà crescere dal punto di vista tattico. Lo volevano tutti, PSG e Bayern in testa, ma da voi potrà affinarsi e completarsi, soprattutto con un allenatore come Antonio Conte, preparato e vincente”.

CARATTERISTICHE – “E’ uno scattista, è quasi impossibile stargli dietro, va dritto per dritto con la palla incollata al piede, ma sa anche dribblare, è fortissimo nell’uno contro uno e ha un tiro secco e preciso. Il lavoro tattico cui sarà sottoposto da Conte non potrà che completare la sua maturazione”.