Zaza salva il Torino: finisce 2-2 con il Benevento, granata terzultimi

Il Benevento pareggia 2-2 col Torino nell’anticipo della 19° giornata di Serie A 2020-2021. I giallorossi passano in vantaggio alla mezz’ora con un calcio di rigore trasformato da Viola dopo il contatto Sirigu-Lapadula nell’area del Torino. Al 49′, lo stesso Lapadula firma il raddoppio, Zaza accorcia subito le distanze rimettendo in partita il Torino e poi, a tempo scaduto, segna il gol del definitivo 2-2. Il Benevento resta in undicesima posizione ma sale a 22 punti. Pareggio che infonde un po’ di fiducia nel Torino, ora terzultimo a quota 14 assieme al Cagliari.