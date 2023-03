Benfica, Otamendi: “Prepareremo la sfida con l’Inter al meglio. Vogliamo andare avanti”

"Il club vive di titoli, ma sono anche consapevole che ci sono squadre più forti che lottano per gli stessi traguardi. Penso che la nostra caratteristica più importante sia la competitività. Abbiamo un buon allenatore, una buona squadra e tanti ragazzi pieni di ambizioni. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, sempre con i piedi ben piantati per terra. Quello che abbiamo fatto finora è una buona Champions League, ma andremo avanti partita per partita. Contro il prossimo rivale giocheremo nel migliore dei modi e cercheremo di avanzare. Faremo del nostro meglio per accontentare i tifosi, che sono molto convinti, ma vogliamo regalarci anche noi questa soddisfazione. Speriamo di poter andare avanti".