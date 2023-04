GdS – Benfica-Inter, anche Bastoni si becca 8 in pagella: “Rinnovare subito”

Premiato come migliore in campo dalla UEFA, Alessandro Bastoni è stato sicuramente fra i migliori dell'Inter che ha espugnato Lisbona

Premiato come migliore in campo dalla UEFA, Alessandro Bastoni è stato sicuramente fra i migliori dell'Inter che ha espugnato Lisbona in Champions League. La Gazzetta dello Sport dà 8 al difensore nerazzurro: