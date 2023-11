Benfica, Morato: “Inter forte, ma giocheremo per vincere. Dobbiamo restare in Europa”

Andrà in scena domani a Lisbona la sfida di Champions League tra Benfica e Inter. Morato, difensore dei portoghese, ha parlato in conferenza stampa: "Ci ​​aspettiamo sempre una partita difficile, contro una squadra che gioca in un campionato difficile. Sappiamo che la loro squadra non cambia molto in termini di qualità, ma siamo preparati per questo e siamo pronti a giocare una buona partita".