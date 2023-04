Benfica, Ramos: “Chi nelle semifinali come rivale? Prima c’è da battere l’Inter”

"Non solo gli attaccanti o nella fase offensiva. L'Inter ha tante qualità. Tutte le squadre che arrivano ai quarti di Champions può essere molto pericolosa". Goncalo Ramos , attaccante del Benfica, prossima rivale dei nerazzurri in Coppa, ha parlato a skysport e si è soffermato sulle caratteristiche della formazione di Inzaghi .

"Dovremo essere attenti e preparati per affrontarli al meglio. Se ho parlato con Leao o Mario Rui? Non ho preferenze su chi affrontare in una eventuale semifinale, prima dobbiamo giocare contro l'Inter e in seguito vedremo", ha aggiunto anche il calciatore che in queste ore ha parlato con il tecnico Schimdt.