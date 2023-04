Benfica, Rui Costa: “Lotteremo fino all’ultimo secondo, i conti sono ancora aperti”

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato così della sfida in programma domani sera a San Siro contro l'Inter, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Partiamo con un risultato negativo, il primo risultato negativo dopo 13 partite in Champions League, con 10 vittorie e due pareggi, qualcosa che non ha precedenti nel club. Siamo in svantaggio, ma è nostro dovere lottare per questa competizione e per questa partita fino all'ultimo secondo, ed è quello che faremo. Sono pienamente consapevole che la squadra darà tutto fino all'ultimo secondo per lottare e rimettere le cose in parità".