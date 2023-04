Benfica, Schmidt: “Inter pericolosa, ma crediamo nella rimonta. Sappiamo come fare gol”

Roger Schmidt, tecnico del Benfica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter, in programma domani a San Siro: "Su cosa puntiamo per la rimonta? Sul fatto di segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l'Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Dobbiamo aspettare la partita, l'anno scorso penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da fuori le emozioni".