CorSera – Inter, guai ad aspettare il Benfica troppo bassa. Schmidt è un coraggioso

"Guai ad aspettarli troppo bassi. Per contrastarli serve equilibrio e saper coprire bene ogni zona del campo. Anche la voglia di attaccarli, perché se hanno un punto debole è la tenuta difensiva. Schmidt è un uomo coraggioso, sempre faccia al vento, sin da quando ha lasciato un futuro assicurato da ingegnere in una casa automobilistica per provare a fare l’allenatore del Delbrucker, squadra dilettantistica della Renania settentrionale, dove aveva smesso di giocare".

"La carriera vera e propria l’ha cominciata nel Paderborn, poi nel Salisburgo targato Red Bull, nel Bayer Leverkusen con Calhanoglu, nel Psv Eindhoven insieme a Dumfries. Anche un’esperienza in Cina, che lo ha arricchito senza fargli perdere il ritmo. Non sono mancate le sconfitte, cioè gli esoneri. Ma non ha mai tradito se stesso. La sua filosofia è arrivare al tiro in fretta, entro i 7 secondi dal momento del recupero palla. Attaccare e rischiare. Ora provare a vincere la Champions League".