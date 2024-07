Intervistato dal Corriere della Sera, Rafa Benitez ha parlato della finale dell'Europeo tra Spagna-Inghilterra e non solo. Il tecnico ha detto la sua anche sulla crisi della nazionale italiana e sulla Serie A. "Chi vince? Anche se tutti la danno per favorita, la Spagna non ci deve pensare: altrimenti finisce male. Sta giocando meglio, ma l’Inghilterra ha tanti giocatori di qualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Diciamo che squadre come Germania, Austria e Svizzera hanno fatto molto bene, ma non hanno giocatori di qualità sufficiente per vincere. Questo fa la differenza. La Francia o l’Italia saranno sempre grandi potenze calcistiche. E poi non scordiamo il Sud America: Brasile, Argentina, l’Uruguay e Colombia sono sempre stati un riferimento in termini di sviluppo dei giocatori e competizione".