I tifosi dell’Al Ittihad lo criticano, Benzema potrebbe lasciare l’Arabia

Secondo Al-Riyadiya, Benzema non si è allenato giovedì e venerdì con la squadra di Marcelo Gallardo e avrebbe saltato anche al gara contro Al-Tai (poi rinviata a mercoledì per le forti piogge). Benzema è stato criticato dai tifosi per due motivi: da una parte l'investimento fatto dal club per lui, dall'altra il suo rendimento, non all'altezza secondo i fans nonostante i 12 gol in 20 partite. L'Al-Ittihad è scivolato al sesto posto in classifica nel campionato arabo dopo tre sconfitte consecutive e si trova -25 dalla prima posizione, occupata dall'Al-Hilal.