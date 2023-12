Oggi Beppe Bergomi compie 60 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Da Altobelli a Ronaldo passando per Matthaus, Bergomi è stato l’ideale filo conduttore di vent’anni nerazzurri, sempre col sorriso, la calma, l’intelligenza. Beppe è cresciuto assieme all’Inter e alla Serie A, che da torneo autoctono diventò il Campionato più bello del Mondo, e gli avversari alla domenica si chiamavano Maradona e Van Basten, Mancini e Baggio, Voller e Laudrup. Li lasciò tutti indietro l’Inter nel 1989, con Trapattoni in panchina, e l’anima di quella difesa di ferro era figlia dal Settore Giovanile: Walter Zenga, Giuseppe Bergomi e Riccardo Ferri, con l’accortezza di Andrea Mandorlini a proteggerli e il genio di Andy Brehme a dare il via alle folate offensive.

Iniziò terzino destro, imparò la zona, chiuse da libero, pretoriano di Gigi Simoni, che somigliava un po’ a Bersellini, Trapattoni, Bearzot e Cesare Maldini, gli allenatori che più hanno capito quanto fosse importante avere un punto di riferimento come lui in campo e in spogliatoio. In campo metteva carisma e cervello, cuore e piedi educati. Portava, giovanissimo, degli anacronistici baffi. “Ma sembri mio zio”, gli disse un giorno in spogliatoio Gianpiero Marini. Il soprannome da allora gli è rimasto appiccicato.

Il suo record di presenze in nerazzurro, 756, sembrava imbattibile, e solo un altro monumento come Javier Zanetti, suo erede naturale, è riuscito a superarlo. Capitano dell’Inter, fu anche il capitano della Nazionale, che nelle Notti Magiche del 1990 non riuscì a vincere il Mondiale casalingo, il più grande cruccio sportivo di una generazione di fenomeni, Bergomi compreso. Oggi è uno dei più apprezzati in Italia a raccontare il calcio, e mette al microfono quello che metteva in campo: correttezza, rigore morale, capacità di analisi e passione.

Giuseppe Bergomi è il più giovane debuttante della storia dell'Inter. Il suo posto nella storia nerazzurra ha iniziato a ritagliarselo fin dalla prima volta in cui ha messo un piede in campo con la maglia nerazzurra. Maglia che non si è più tolto, mai. Aveva 16 anni e 39 giorni quando Bersellini lo fece debuttare in Juventus-Inter di Coppa Italia. Era il 30 gennaio 1980. Bergomi, nato a Settala, periferia di Milano, aveva già piglio deciso.

Le gambe non gli sono mai tremate, nemmeno quando, 18enne, ha vinto da protagonista il Mundial '82. Lo chiamavano "Zio", e zio è rimasto per tutti noi interisti. Serio, affidabile, forte. Difensore, simbolo, capitano. 20 anni di Inter lo hanno condotto dall'adolescenza all'alzare coppe con la fascia da capitano. Lo Scudetto dei record, perla unica degli anni '80, le Coppe Uefa degli anni Novanta.

Dal 2020 fa parte della Inter Hall of Fame: un riconoscimento prestigioso e inevitabile, per chi ha vissuto una vita intera con l'Inter, con questi risultati straordinari.

Oggi compie 60 anni: allo Zio, da parte di tutta la famiglia nerazzurra, i migliori auguri di buon compleanno!

(Fonte: inter.it)

